Москва, 17 июня, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Суперпятно, появившееся на Солнце, может стать причиной сильных магнитных бурь на Земле на предстоящей неделе. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Phys.org Магнитная буря

Суперпятну присуждён номер 3712, специалисты отмечают, что пятно быстро увеличивается в размерах и всего за четыре дня выросло с нуля до одной из самых крупных областей в текущем солнечном цикле.

«Если скорость сохранится, то ко вторнику-среде мы получим новую область, причем точно на линии Солнце — Земля, откуда воздействие на Землю идет со 100-процентной эффективностью», — уточняется в сообщении.

Исследователи наблюдают за развитием событий и пока не готовы определить силу и класс опасности грядущих магнитных бурь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что учёные предупредили о магнитной буре, которая обрушилась на Землю 10 июня. Пик бури пришёлся на временной промежуток с 18:00 мск 10 июня до 00:00 мск 11 июня.

1 июня на солнце зафиксировали сразу две вспышки самого высокого класса. Первая произошла в 01:03 по московскому времени. Ей присвоили класс X1.1. Вспышка продлилась 17 минут. Вторую вспышку зафиксировали в 11:48 мск с уровнем X1.4, её длительность составила 32 минуты.

10 мая стало известно, что на Земле впервые за последние 20 лет наблюдалась магнитная буря пятого, высшего уровня. С 7 по 9 мая Солнце выбросило в сторону планеты четыре облака плазмы исключительного размера.