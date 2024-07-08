Москва, 8 июля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Группировка Вооружённых сил России «Север» нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике трёх бригад украинский армии в Сумской области. Об этом 8 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области», — сказал он.

Конашенков уточнил, что в течение суток российские военные отразили три контратаки штурмовых групп украинских боевиков.

В результате этого ВСУ за сутки потеряли до 260 бойцов, четыре автомобиля м самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 июля в Минобороны рассказали о нанесении российскими военными группового удара высокоточным оружием по объектам военной промышленности на контролируемой Киевом территории и авиабазам ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что удар наносился в качестве ответа на попытки атак Киева на объекты российской энергетики и экономики.

Ранее в этот же день Telegram-канал «Военная хроника» написал, что армия России нанесла удар по военным объектам в Киеве как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По информации источника, одна из целей находилась в районе киевского военного аэродрома Жуляны.