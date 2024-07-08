Москва, 8 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. По военным объектам в Киеве российские военные нанесли удары как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Евгений Биятов/РИА Новости Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Одна из ракет ударила по цели, которая находится в районе военного аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил канал.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 8 июля о взрыве в Шевченковском районе. Кроме того, украинские СМИ сообщили, что обломки упали в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах Киева.

Как сообщало ИА Регнум, очевидцы в Киеве ранее заявляли о прилёте в районе военного завода «Артём» на правом берегу Днепра в Шевченковском районе. На этом предприятии производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух — воздух».

Также украинские СМИ утром 8 июля сообщили о серии сильных взрывов на территории Киева.

Минобороны сообщило, что ВС России нанесли удары групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ — в ответ на попытки киевского режима нанести ущерба объектам российской энергетики и экономики.

Ведомство опровергло заявления киевского режима о том, что российские военные якобы ударили по гражданским объектам. Опубликованные украинской стороной фото и видео однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.