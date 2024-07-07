Киев, 8 июля, 2024, 02:33 — ИА Регнум. На Украине ночью 8 июля воздушную тревогу объявили в Киеве и во всех областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 01:37 об опасности с воздуха предупредили население Полтавской, Днепропетровской, Сумской областей. В Харьковской области сирены продолжают работать с 14:27 7 июля.

В Киеве и Киевской области сирены воздушной тревоги сработали в 02:01. Затем тревогу объявили в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Одесской областях. Позже тревога распространилась на все регионы.

Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 8 июля на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в городах Николаеве и Харькове.

Российские военные нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, а также складу авиационных средств поражения и стоянке дронов Bayraktar, сообщил 6 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.