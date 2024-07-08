Киев, 8 июля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. На территории Киева прогремело несколько серий сильных взрывов. Об этом 8 июля сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные группы в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы в Киеве», — говорится в сообщении.

Позднее издание ещё дважды сообщило о продолжающихся в городе сильных взрывах. Какие-либо подробности произошедшего не уточняются. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 июля на всей находящейся под контролем киевского режима территории объявляли воздушную тревогу. Кроме того, её объявляли в подконтрольных ВСУ районах ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в городах Николаеве и Харькове. На территории Николаевской и Харьковской областей на тот момент звучали сирены воздушной тревоги.