Пекин, 8 июля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Североатлантический альянс является реальным источником угрозы для глобального мира и стабильности. Об этом 8 июля заявил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

По его словам, НАТО, являющееся продуктом холодной войны и самым крупным в мире военным союзом, называет себя региональной организацией оборонительного толка, однако при этом всё время расширяет свои полномочия, выходит за область обороны и провоцирует конфронтацию.

Линь Цзянь отметил, что это свидетельствует об укрепившемся в НАТО менталитете холодной войны и идеологических предрассудках.

«Это реальный источник рисков, угрожающих глобальному миру и стабильности», — сказал он.

Китайский дипломат также призвал альянс строго придерживаться оборонительной роли, прекратить наращивать напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также избавиться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в том, что его действия якобы провоцируют самый крупный конфликт в Европе за последние 80 лет. По его утверждению, китайская сторона якобы передаёт Москве наиболее современные технологии и электронику для производства ракет и беспилотников.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что НАТО устроило беспорядок в Европе. Она также подчеркнула, что альянсу стоит перестать вредить ещё и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 1 июля заявил, что Москва негативно отнеслась к словам Столтенберга о Китае. При этом он выразил уверенность в том, что дружественно настроенная китайская сторона самостоятельно даст должную оценку таким заявлениям.