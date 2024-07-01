Брюссель, 1 июля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Действия Китая провоцируют крупнейший конфликт в Европе за последние 80 лет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri.

Sean Kilpatrick/Global Look Press Йенс Столтенберг

По мнению Столтенберга, Пекин передаёт Москве самые современные технологии и электронику, что якобы позволяет России производить беспилотники и ракеты. Тем самым, считает он, Китай «разжигает самый крупный конфликт в Европе» с тех пор, как закончилась Вторая мировая война.

Генсек НАТО выступил за придание содержания партнёрству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для того, чтобы усилить давление на Китай и стабилизировать регион в Азии.

В беседе с изданием Столтенберг также заявил, что Китай для альянса — не противник. Однако Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, подчеркнул он, призвав все стороны к возобновлению диалога.

Си Цзиньпин также отметил, что Китаю, Франции и Европейскому союзу необходимо совместно противодействовать эскалации конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров.

В конце апреля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что за кризис на Украине несёт ответственность НАТО, и альянс должен задуматься о своей роли в этом конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 апреля назвал сбалансированной позицию Китая по конфликту на Украине. Представитель Кремля отметил, что китайская сторона сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность в том числе и в этом вопросе. Он добавил, что Москва приветствует такой подход.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 7 мая заявил, что в сложившихся условиях необходимо предотвратить расширение украинского конфликта и его выход из-под контроля. Дипломат напомнил, что Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам.