Москва, 1 июля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Москва негативно отнеслась к словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил 1 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

«Негативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о словах уходящего с поста Столтенберга.

Вместе с тем представитель Кремля выразил уверенность, что дружественно настроенные политики КНР сами дадут должную оценку таким заявлениям.

Как передавало ИА Регнум, ранее Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri заявил, что действия Китая провоцируют крупнейший конфликт в Европе за последние 80 лет.

По его мнению, Пекин передаёт Москве самые современные технологии и электронику, что якобы позволяет России производить беспилотники и ракеты. Тем самым, считает он, Китай «разжигает самый крупный конфликт в Европе» с тех пор, как закончилась Вторая мировая война.

Столтенберг также заявил, что Китай для альянса — не противник. Однако Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО, отметил он.