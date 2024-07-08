Париж, 8 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя. Об этом 8 июля сообщило агентство France-Presse.

EPA/LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Франции Габриэль Атталь

По информации агентства, Макрон попросил главу правительства временно остаться на занимаемом посту для обеспечения стабильности в стране.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 июля стало известно, что по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт», которая получит 182 места. Партия Макрона «Вместе» заняла второе место (168 мест), третьей стала коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение» (143 места).

Атталь вечером 7 июля заявил, что по итогам второго тура выборов в парламент Франции подаст в отставку. Премьер-министр подчеркнул, что сделает это, так как остаётся верным традициям.

Президент Франции 7 июля не стал обращаться к нации по итогам состоявшихся досрочных выборов в Национальное собрание. Отмечалось, что Макрон собирается принять необходимые решения после получения точных данных о том, как будут распределены места в новой нижней палате парламента страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июля заявил, что для Москвы предпочтительнее была бы победа на выборах в парламент Франции политических сил, настроенных на восстановление и нормализацию отношений с Россией. Представитель Кремля отметил, что на данный момент воли к этому не наблюдается ни у кого из политиков Франции.