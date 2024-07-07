Париж, 7 июля, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Во Франции премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что по итогам второго тура выборов в парламент страны подаст в отставку.

Иван Шилов ИА Регнум

В обращении к нации, которое транслировалось в соцсетях, Атталь признал, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре, но не смогла набрать большинство мест в парламенте.

Премьер-министр подчеркнул, что останется верным традициям и в понедельник утром подаст президенту заявление об отставке.

Как сообщало ИА Регнум, обращения к нации по итогам прошедших досрочных выборов в Национальное собрание Франции президента Эммануэля Макрона не будет 7 июля. Он намерен принять необходимые решения после получения более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции лидирует левое объединение «Новый народный фронт». Журналисты приводят предварительные данные, согласно которым левый альянс получит от 175 до 205 мест, что больше, чем у его основных конкурентов. На второй позиции расположился президентский блок «Вместе» Эммануэля Макрона, он может получить от 150 до 175 мест.