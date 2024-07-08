Сеул, 8 июля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что укрепление отношения России и Северной Кореи угрожают безопасности Корейского полуострова и Европы. Эту тему он планирует поднять на саммите НАТО в Вашингтоне.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет особую угрозу и серьёзную проблему для мира и безопасности на Корейском полуострове и в Европе», — заявил Юн Сок Ёль агентству Reuters.

Он заявил, что России следует решить, отношения с какой из стран — с Южной Кореей или КНДР — важнее для неё. Отношения Сеула с Москвой полностью зависят от России, добавил южнокорейский лидер.

Как заявил Юн Сок Ёль, Южной Корее нужно укреплять связи с Европой и другими союзниками США, чтобы сдерживать «ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи». При этом он отметил, что хотел бы повысить роль своей страны в укреплении глобальной безопасности, в частности в вопросах ситуации на Украине и соперничества между Китаем и США.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 июля прибыл с дружественным государственным визитом в Пхеньян. В столице Северной Кореи состоялась его встреча с главой республики Ким Чен Ыном. Лиды двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, в соответствии с которым Москва и Сеул обязались оказывать друг другу помощь в случае агрессии в отношении одного из участников.

В связи с подписанием этого договора южнокорейский МИД вызвал посла РФ Георгия Зиновьева и выразил ему протест.

Комментируя заключение договорённостей между Россией и Северной Кореей, замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал его предупреждением.