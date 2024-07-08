Донецк, 8 июля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Российские военные каждый день продвигаются в районе города Горловки в ДНР и отодвигают линию фронта от этого населённого пункта. Об этом 8 июля заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Уже на горловском направлении, там мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронта от обстреливаемой Горловки», — сказал он.

Пушилин отметил, что идёт методичное продвижение в плане освобождения ДНР. Он уточнил, что речь идёт о дзержинском направлении.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Горловка, по словам жителей, подверглась одной из самых массированных атак со стороны украинских боевиков. Снаряды прилетали сериями в большом количестве, люди укрылись в подвалах и не выходили оттуда всю ночь.

7 июля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле погиб мирный житель. Он уточнил, что мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками жилого массива «Комсомолец». Глава города также проинформировал, что 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

7 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об освобождении российскими войсками населённого пункта Чигари в ДНР. Подразделения российской группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение на этом направлении, добавил военный.