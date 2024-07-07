Горловка, ДНР, 7 июля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Мирный житель погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ накануне, сообщил 7 июля в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Приходько уточнил, что мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками жилого массива «Комсомолец». Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Он также сообщил, что 11 человек получили ранения различной степени тяжести при массированном обстреле города. В Никитовском районе Горловки повреждены многие объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома и коммуникаций.

Местные жители, добавил Приходько, присылают фотографии разрушенных объектов. В посёлке шахты «19/20» украинский снаряд прямым попаданием разрушил дом, в жилмассиве «Комсомолец» — подстанцию. В Никитовском районе разрушена школа.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Горловка, по словам жителей, подверглась одной из самых массированных атак со стороны украинских боевиков. Снаряды прилетали сериями в большом количестве, люди укрылись в подвалах и не выходили оттуда всю ночь.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил вечером 6 июля, что в республике в ходе обстрелов пострадали 20 мирных жителей. Приходько сообщал о девяти пострадавших в Горловке.