Горловка, ДНР, 7 июля, 2024, 06:31 — ИА Регнум. В ночь на 7 июля Горловка в Донецкой Народной Республике подверглась одной из самых массированных атак со стороны украинских боевиков. Об этом «РИА Новости» заявила местная жительница Наталья, которой удалось уцелеть под обстрелом.

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

По словам женщины, «прилетело очень много, очень, сериями».

«Это один из самых сильных обстрелов, просто массированный, такого мощного не было давно. Очень страшно», — признала Наталья, пояснив, что вместе с соседями пережидала обстрел в подвале.

Взрослые с детьми просидели в укрытии всю ночь — около восьми часов.

Как сообщало ИА Регнум, число раненных мирных жителей в результате атак ВСУ в ДНР увеличилось до 20, заявил глава республики Денис Пушилин.

Ранее было известно о 13 пострадавших.

Утром 6 июля украинские боевики выпустили семь снарядов по Горловке.

На Украине ночью 7 июля взрыв прогремел в Павлограде в Днепропетровской области. Режим воздушной тревоги объявили в 00:16 мск.

В Белгородской области за вечер 6 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских беспилотников самолётного типа. О последствиях не сообщается.