Тегеран, 6 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Главы Сирии, Азербайджана и Белоруссии Башар Асад, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко поздравили Масуда Пезешкиана с избранием президентом Ирана.

Shadati/Global Look Press

Асад, текст послания которого распространило агентством SANA, заявил о заинтересованности в совместной работе с избранным президентом над укреплением двусторонних отношений, которые основываются на твёрдых принципах и взаимном уважении.

В поздравлении Алиева, опубликованном на сайте азербайджанского президента, говорится, что Баку придаёт большое значение отношениям между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, построенным на таких прочных основах, как общие религиозно-культурные корни, дружба и братство.

А Лукашенко пригласил Пезешкиана в Белоруссию с официальным визитом для обсуждения наиболее актуальных вопросов, передаёт пресс-служба белорусского лидера.

Как передавало ИА Регнум, реформист Масуд Пезешкиан по результатам второго тура победил на досрочных выборах президента Ирана. Общая явка избирателей составила 49,8%, за Пезешкиана проголосовали 16,384 млн избирателей (53,6%).

Поле победы он назвал своих конкурентов братьями и пообещал протянуть всем руку дружбы и привлечь к участию в развитии страны.

Внеочередные выборы объявили в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. 19 мая вертолёт Bell 212, на котором он возвращался из Азербайджана, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли девять человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Обязанности президента страны временно перешли к вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Раиси похоронили 23 мая в родном городе Мешхеде.