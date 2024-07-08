Москва, 8 июля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. НАТО провело переброску авиации к границам Польши из-за ракетной атаки по объектам на контролируемой Киевом территории. Об этом 8 июля сообщил Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на данные мониторинговой площадки Flightradar 24.

Boris Roessler/dpa/Global Look Press Boeing KC-135T Stratotanker

«В эти минуты к польской границе спешно гонят «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл», — говорится в публикации.

Уточняется, что, как предполагается, с авиабазы Сигонелла в Италии в этом же направлении вылетели противолодочный самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon, а с авиабазы Гайленкирхен в Германии — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry ВВС Нидерландов.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 июля очевидцы в Киеве сообщили о взрыве в районе военного завода «Артём» на правом берегу Днепра. Отмечалось, что после этого там вспыхнул сильный пожар.

Перед этим украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кривом Роге в Днепропетровской области и сильных взрывах в Киеве. При этом никаких подробностей произошедшего не приводилось.

В ночь на 8 июля на всей контролируемой Киевом территории объявляли воздушную тревогу. Кроме того, сирены воздушной тревоги прозвучали на временно подконтрольных ВСУ частях ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.