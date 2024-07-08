Москва, 8 июля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны России ночью 8 июля не допустили попытки ВСУ совершить атаки и уничтожили над двумя регионами украинские беспилотники самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В ведомстве уточнили, что уничтожены были два БПЛА в небе над Белгородской и Воронежской областями.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области. Один из них упал в Подгоренском районе, после чего вспыхнул пожар на одном из складов. Началась детонация взрывоопасных объектов.

Российские военные нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, а также складу авиационных средств поражения и стоянке дронов Bayraktar, сообщил 6 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.