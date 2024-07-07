Шебекинский район, Белгородская область, 7 июля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли три населённых пункта Шебекинского городского округа, сообщил 7 июля губернатор белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Таисия Лисковец

«Три населённых пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал», — написал он.

Глава региона уточнил, в районе города Шебекино FPV-дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия, повредив легковой автомобиль и комбайн. Также в результате атаки дрона-камикадзе автомобиль пострадал в посёлке Красное. В посёлке Ленинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения, повреждения получили жилой дом и надворные постройки.

Как передавало ИА Регнум, в Белгородской области за вечер 6 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских беспилотников самолётного типа. Боевики киевского режима пытались атаковать объекты на территории региона в период времени с 21:15 до 23:20. Все их попытки были пресечены, уточнили в Минобороны.

Утром 6 июля губернатор региона сообщил, что город Шебекино вновь подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого пострадал мирный житель, различные повреждения получили дома, автомобили, здания социального объекта и промышленного предприятия.