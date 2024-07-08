Кременная, ЛНР, 8 июля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом 8 июля сообщили в администрации городского округа.

Павел Колядин/ТАСС

Как уточнил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале, в течение часа украинские военные дважды обстреляли город, пострадали два человека.

«ВСУ нанесли очередной удар по центру города, получили повреждения минимум 15 квартир одного из многоэтажных домов. Был перебит газопровод среднего давления», ― написал глава округа.

Кроме того, по его словам, в результате обстрела повреждения получили линии электропередачи, шесть улиц оказались обесточены. Обошлось без жертв.

«Но спустя всего лишь час был нанесён очередной удар, в этот раз по частному сектору. Получили ранения два мирных жителя, повреждены по меньшей мере десять жилых домостроений», — добавил Третьяков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня украинские войска нанесли удар по центру Кременной в ЛНР кассетными боеприпасами, ранения получили два мирных жителя. Глава администрации округа уточнил, что повреждены четыре многоквартирных дома. Пострадавших от обстрела в тяжёлом состоянии доставили в хирургическое отделение городской больницы.

На следующий день ВСУ вновь ударили по Кременскому муниципальному округу ЛНР, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки пострадала 91-летняя пенсионерка. Медики оценили её состояние как крайне тяжёлое.

Очередной удар кассетными боеприпасами по Кременной украинские военные нанесли 28 июня. В результате пострадали два мирных жителя, получила повреждения машина скорой помощи.