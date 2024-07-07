Воронеж, 7 июля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Система ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников в Воронежской области, после падения одного из них начался пожар. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил 7 июля в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

БПЛА были сбиты в небе над регионом минувшей ночью. Один из них упал в Подгоренском районе, после чего вспыхнул пожар на одном из складов. Началась детонация взрывоопасных объектов.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. При необходимости жителей близлежащих населённых пунктов эвакуируют автобусами, заявил Гусев.

«С населением проводится инструктаж для обеспечения их безопасности. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 июня дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью четыре украинских беспилотника самолётного типа. Минобороны информировало об уничтожении 36 дронов ВСУ над шестью регионами.

25 июня на территории Ольховатского района Воронежской области был объявлен режим ЧС после детонации взрывоопасных объектов. Взрывы произошли после атаки украинских беспилотников.