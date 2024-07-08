Москва, 8 июля, 2024, 06:26 — ИА Регнум. При принятии решения по уголовному делу в суде смягчающим фактором может стать вскрытие канала утечки секретных данных на Украину, о котором заявил защитник обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

Moneyball.info Адвокат

Он подчеркнул, что государство отметит, если по заявлению адвоката Попова будет вскрыт канал утечки секретной информации на Украину и это отразится на решении суда.

Следственный комитет обязан принять заявление о преступлении, даже несмотря на то, что Попов находится в статусе обвиняемого, тем более что речь идёт о вопросах государственной безопасности, сказал Аграновский «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, адвокаты бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела о государственной измене в отношении ряда лиц.

Защита подала заявление после того, как на Украине в отношении Попова было возбуждено уголовное дело. Адвокаты попросили Следственной комитет провести проверку и возбудить дело по факту госизмены. По утверждению защиты Попова, украинская сторона получила доступ к секретным документам, что, в свою очередь, может быть связано со шпионажем.

В конце июня стало известно, что, согласно данным харьковской прокуратуры, Попову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины («Ведение агрессивной войны, совершённое по предварительному сговору группой лиц»).

17 мая Ивана Попова арестовали на срок до 16 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 миллионов рублей. Свою вину бывший командующий 58-й общевойсковой армией отрицает.