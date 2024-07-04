Москва, 4 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела о государственной измене в отношении ряда лиц. Об этом сообщил адвокат Попова Сергей Буйновский.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

Отмечается, что защита подала заявление после того, как на Украине в отношении Попова было возбуждено уголовное дело. Как заявил Буйновский, слова которого приводят «Известия», защита попросила Следственной комитет провести проверку и возбудить дело по факту госизмены. По утверждению защиты Попова, украинская сторона получила доступ к секретным документам, что, в свою очередь, может быть связано со шпионажем.

Вместе с тем в публикации сообщается, что СК уже начал проверку из-за якобы утечки данных по делу генерала Попова на Украину.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня стало известно, что, согласно данным Харьковской прокуратуры, Попову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины («Ведение агрессивной войны, совершённое по предварительному сговору группой лиц»).

17 мая Ивана Попова арестовали на срок до 16 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 миллионов рублей. Свою вину бывший командующий 58-й общевойсковой армией отрицает.

Отец генерал-майора в беседе с ИА Регнум также отметил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший при этом убеждён, что под сына специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

12 июня военные следователи предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий второму фигуранту уголовного дела бывшего командующего 58-й армией. Личность фигуранта не назвали. Его обвинили в преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В суде уточнили, что обвиняемый не стал обжаловать свой арест и подавать апелляционную жалобу.