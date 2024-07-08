Амстердам, 8 июля, 2024, 05:58 — ИА Регнум. В МИД Нидерландов разочаровались реакцией посла России на решение Гааги выдать разрешение на экспорт на Украину 24 истребителей F-16, сообщил телеканал NOS.

ИА Регнум F-16, Украина

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин ранее заявил, что Москва воспринимает такое решение Гааги как движение в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, станут законными целями в ходе спецоперации, подчеркивал посол.

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», — цитирует телеканал слова главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа.

Министр назвал такую реакцию российского посольства «разочаровывающим ответом».

Как сообщало ИА Регнум, истребители F-16, которые Нидерланды разрешили поставить Киеву, не повлияют на баланс сил на украинском театре военных действий. Об этом 2 июля заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

На Западе видят провал киевского режима и поэтому активизировали свой агрессивный настрой. Ударами американским оружием по территориям России власти США пытаются развязать полномасштабную войну. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что за минувшие сутки российские военные поразили девять самолётов Воздушных сил Украины. Кроме того, добавил представитель российского военного ведомства, ещё два украинских самолёта — МиГ-29 и Су-27 — были сбиты средствами российской ПВО.