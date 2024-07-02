Москва, 2 июля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки российские военные поразили девять самолётов Воздушных сил Украины, сообщил на брифинге 2 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолёта Су-27 воздушных сил противника», — сказал он.

Кроме того, добавил представитель российского военного ведомства, ещё два украинских самолёта — МиГ-29 и Су-27 — были сбиты средствами российской ПВО.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 625 самолётов и 276 вертолётов Воздушных сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля в Министерстве обороны РФ информировали, что расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара российским военным удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

Бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал в соцсетях, что Вооружённые силы Украины потеряли технику во время ракетного удара ВС России по военному аэродрому в Миргороде. Украинский военный уточнил, что при ударе «есть определённые потери», однако подробности приводить не стал.

Американский журнал Forbes в связи с этим отметил, что уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 означает для ВСУ критические потери. По оценке издания, в тот день «потрёпанные украинские ВВС» понесли одну из самых значительных утрат. Уничтоженные самолёты находились на открытом месте в опасной близости от линии фронта, на что сразу же поспешили указать офицерам ВСУ украинские блогеры.

Telegram-канал «Военное обозрение» обратил внимание, что украинские военные пытались защитить истребители Су-27 на аэродроме в Миргороде с помощью нарисованных силуэтов самолётов.