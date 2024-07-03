В Госдуме считают, что США пытаются развязать полномасштабную войну
Шеремет: ударами по регионам России США пытаются развязать полномасштабную войну
Москва, 3 июля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. На Западе видят провал киевского режима и поэтому активизировали свой агрессивный настрой. Ударами американским оружием по территориям России власти США пытаются развязать полномасштабную войну. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16», — сказал Шеремет.
Депутат уверен, что при президентстве Джо Байдена США превратилась в страну, которая несёт международный террор и убийства. Пришла пора всему цивилизованному миру поставить на место американский режим, заключил Михаил Шеремет.
Как сообщало ИА Регнум, американские власти считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением, заявил на брифинге 2 июля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
23 июня украинские войска нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.
В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты.