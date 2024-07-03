Москва, 3 июля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. На Западе видят провал киевского режима и поэтому активизировали свой агрессивный настрой. Ударами американским оружием по территориям России власти США пытаются развязать полномасштабную войну. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА Регнум США агрессор

«Там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16», — сказал Шеремет.

Депутат уверен, что при президентстве Джо Байдена США превратилась в страну, которая несёт международный террор и убийства. Пришла пора всему цивилизованному миру поставить на место американский режим, заключил Михаил Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, американские власти считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением, заявил на брифинге 2 июля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

23 июня украинские войска нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты.