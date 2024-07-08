Москва, 8 июля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. В России действует и должен соблюдаться мораторий на смертную казнь, несмотря на дискуссии, вызванные терактом в «Крокус Сити Холле», которые будут всегда, но дойдёт ли до каких-то конкретных шагов покажет время. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Иван Шилов ИА Регнум Правосудие, смертная казнь

Мораторий на смертную казнь был установлен в России, когда страна вступала в Совет Европы, это было одно из обязательств, напомнил Лукьянец.

Дальнейшая судьба решения по смертной казни зависит от органов власти. При этом есть позиция Конституционного суда РФ, которая говорит о том, что мораторий действует, он должен соблюдаться и сохраняться, отметил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ.

«Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов — надо дождаться», — сказал Лукьянцев.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь. С соответствующей речью 28 июня глава ведомства выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Конституционный суд России считает недопустимым возвращение смертной казни в стране, заявил председатель КС Валерий Зорькин.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в марте, комментируя нападение на «Крокус Сити Холл», заявил, что этому нужно противопоставить «тотальные казни» террористов, а также репрессии против их семей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о необходимости снять мораторий на смертную казнь.