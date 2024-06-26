Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Конституционный суд России считает недопустимым возвращение смертной казни в стране, заявил председатель КС Валерий Зорькин на конференции в ходе XII Петербургского международного юридического форума. Текст доклада 26 июня опубликовали на сайте высшего судебного органа власти.

Александр Демьянчук/ТАСС Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин

Он отметил, что Конституционный суд не может не учитывать среду, в которой находится, поэтому принимаемые им меры, направленные на противостояние угрозам, могут быть «подвижными» в рамках Конституции. Но в этом вопросе есть пределы.

«Для Конституционного суда одним из таковых [пределов] является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — заявил Зорькин.

Конституционный суд России в феврале 1999 года признал неконституционным вынесение смертного приговора при отсутствии суда присяжных. В ноябре 2009 года КС запретил выносить смертные приговоры любым судам.

При этом Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной в декабре 2021 года, допустил, что в будущем в России могут вернуть смертную казнь. Он напомнил, что формально этот вид наказания не исключили из законодательства. По мнению главы КС, вопрос о применении смертной казни не получится снять с повестки, пока есть умышленные убийства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в марте, комментируя нападение на «Крокус Сити Холл», заявил, что этому нужно противопоставить «тотальные казни» террористов, а также репрессии против их семей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о необходимости снять мораторий на смертную казнь.