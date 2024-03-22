Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»
Москва, 22 марта, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в Telegram-канале.
«Семьям погибших в теракте — искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших», — написал он.
Медведев отметил, что в борьбе с террористами не помогут суды, против них нужно применять казни, а против их семей — репрессии.
«Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей», — написал Медведев.
Он не исключил, что террористы могут быть связаны с киевским режимом.
Как сообщало ИА Регнум, СК России в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На место ЧП отправилась группа следователей центрального аппарата комитета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о теракте и оперативно сообщают о ситуации.