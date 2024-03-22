Москва, 22 марта, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Семьям погибших в теракте — искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших», — написал он.

Медведев отметил, что в борьбе с террористами не помогут суды, против них нужно применять казни, а против их семей — репрессии.

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«Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей», — написал Медведев.

Он не исключил, что террористы могут быть связаны с киевским режимом.

Как сообщало ИА Регнум, СК России в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На место ЧП отправилась группа следователей центрального аппарата комитета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о теракте и оперативно сообщают о ситуации.