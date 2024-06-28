Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь. С соответствующей речью 28 июня глава ведомства выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, сообщили в пресс-службе СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«В 2023 году следователями Следственного комитета расследовано 23 700 преступлений, совершённых против детей… При наличии такой криминогенной ситуации с детьми в некоторых случаях надо было бы применять смертную казнь», — указал Бастрыкин.

В качестве другого из примеров, в случае которых, по его мнению, допустимо применение смертной казни, председатель Следственного комитета привёл теракт в «Крокус Сити Холле» и напомнил, что высшая мера наказания в советское время могла быть назначена за убийство двух или трёх лиц. Кроме того, он обратил внимание, что на содержание осуждённых, приговорённых к пожизненному заключению, уходит колоссальный бюджет.

Также Бастрыкин напомнил, что практика применения высшей меры наказания осуществляется в Республике Беларусь.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что высший судебный орган считает недопустимым возвращение смертной казни. Он подчеркнул, что меры, предпринимаемые Конституционными судом, направлены на противостояние угрозам в рамках Конституции.

Конституционный суд России в феврале 1999 года признал неконституционным вынесение смертного приговора при отсутствии суда присяжных. В ноябре 2009 года КС запретил выносить смертные приговоры любым судам.