Москва, 25 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Кремль на данный момент не принимает участие в дискуссии о необходимости снятия моратория на смертную казнь в России после теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом 25 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — пояснил представитель Кремля.

После теракта в «Крокус Сити Холле» о необходимости снятия моратория на смертную казнь в России высказались некоторые государственные и общественные деятели. По словам сенатора Андрея Клишаса, решение Конституционного суда России по смертной казни не подразумевает каких-либо исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях. Он отметил, что возврат к смертной казни при действующей Конституции невозможен.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание комплекса ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. После этого террористы подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Президент России Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что РФ столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.