Москва, 7 июля, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Видеокадры испытаний бетонобойных бомб, сброшенных с истребителя Су-30СМ2, опубликовал телеканал «Звезда».

Минобороны РФ

Бетонобойные бомбы являются главным отличием новой версии Су-30СМ2. Боеприпасы сначала плавно спускаются на землю на парашютах, а затем после отделения резко устремляются к цели. Отмечается, что бомбы «вгрызаются» в землю и спустя несколько секунд взрываются.

Новая версия истребителя оснащена радаром с увеличенной дальностью обнаружения, а также интегрированным оружием большой дальности. Как подчеркнул главный конструктор программы Су-30 Олег Панков, «практически всё, что имеет РФ, на нём применяется».

Панков добавил, что одна из воинских частей уже испытала новинку на практике и смогла через три дня после получения нового истребителя уничтожить американскую систему ПВО Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны получило очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолётов Як-130. Их изготовил Иркутский авиационный завод. Техника прошла необходимые наземные и лётные испытания. Истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным истребителем Воздушно-космических сил страны. Такую оценку военным самолётам дало американское издание Military Watch.

Серийные поставки Су-57 в ВКС России начались в 2022 году. К концу 2024 года российская армия должна получить 22 истребителя, а к 2028 году их количество планируют увеличить до 76 единиц.