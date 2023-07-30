Вашингтон, 30 июля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным истребителем Воздушно-космических сил страны. Такую оценку 30 июля военному самолёту дало американского издания Military Watch.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

Журналисты обратили внимание на исключительную манёвренность самолёта, высокую мощность используемых им ракет класса «воздух-воздух» Р-77М и Р-37М, а также на возможность оснащения широким спектром классов крылатых ракет, в число которых в скором времени войдут и гиперзвуковые.

Обозреватель отметил, что российские военные активно используют новый истребитель, и в том числе в зоне спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в ВКС России в текущем году будет поставлено больше истребителей пятого поколения Су-57. Он уточнил, что также компания производит новые партии самолётов Су-35.

До этого вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров высоко оценил эффективность Су-57 в зоне СВО. По его словам, в ходе боевых действий истребитель показал способность решать многоплановые задачи.