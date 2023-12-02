Москва, 2 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. В Воздушно-космические силы (ВКС) России направят очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолётов Як-130. Новую партию авиатехники Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) (входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Истребитель Су-30СМ2

Технику изготовил Иркутский авиационный завод, она прошла необходимые наземные и летные испытания. Теперь самолёты отправили к месту несения службы.

«Партия учебно-боевых самолётов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. На предприятии уже приступили к производству самолётов по программе следующего года», ― сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолётов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября авиационный завод им. Ю. А. Гагарина ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовил и передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Как подчеркнул первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, Су-35С является одним из основных истребителей на вооружении российской армии, подтверждающий высокие характеристики в реальных боевых условиях.

В конце сентября авиастроители передали Минобороны очередные серийные самолёты Су-57 и Су-35С. Новые самолёты прошли полный цикл заводских испытаний, они были протестированы в различных рабочих режимах лётчиками оборонного ведомства.