Воронеж, 7 июля, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Над Воронежской областью вечером 7 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотникам самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Global Look Press/MOD

Отмечается, что боевики киевского режима пытались атаковать российские объекты в период времени с 21:40 до 22:15.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале уточнил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте падения обломков сбитых БПЛА работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, возгорания сухой травы возникли в Мелитополе после падения обломков сбитых ракет HIMARS.

В результате сброса украинскими военными взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадала женщина, сообщил 6 июля мэр города Алексей Кулемзин.