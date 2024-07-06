Донецк, 6 июля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В результате сброса украинскими военными взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадала женщина, сообщил 6 июля мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Кадр из Telegram — канала

«По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Абакумова осколочные ранения получила женщина 1953 года рождения», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины утром 6 июля выпустили семь снарядов по Горловке в Донецкой Народной Республике.

Днём ранее глава ДНР Денис Пушилин информировал, что украинские военные нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS. Жертвами атаки стали два сотрудника строительной компании «ГорСтрой», четверо получили ранения. При повторной атаке города, добавил он, пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.

Утром 6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино вновь подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого пострадал мирный житель, различные повреждения получили дома, автомобили, здания социального объекта и промышленного предприятия.