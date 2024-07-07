Мелитополь, 7 июля, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Возгорания сухой травы возникли в Мелитополе после падения обломков сбитых ракет HIMARS, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтожение РСЗО HIMARS

По информации оперативных служб, средства ПВО сбили в небе над Мелитополем пять украинских ракет РСЗО HIMARS. Осколки четырёх из них привели к возгораниям на севере города.

На месте пожаров работают подразделения МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля украинские военные атаковали зажигательными боеприпасами окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Огромный лесной пожар вспыхнул в десятке метров от энергоблоков станции. На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС, его удалось потушить. Информации о пострадавших и жертвах нет.

В результате сброса украинскими военными взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадала женщина, сообщил 6 июля мэр города Алексей Кулемзин.