Москва, 7 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информации о зверском убийстве украинскими российского военнопленного. Об этом 7 июля она сообщила в своём Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Татьяна Москалькова

«В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного. Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцупровести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», — написала она в своём Telegram-канале.

Москалькова также заявила, что считает эту ситуацию грубейшим нарушением норм международного права и что виновные должны понести строгое наказание.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал американской газете The New York Times, что украинские военные застрелили раненого российского пленного, который просил о медпомощи.

По его словам, раненый безоружный военный ВС России переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца», однако боевики ВСУ убили его выстрелом в голову. При этом Гроссе признал, что это не единственный случай неоправданного убийства в зоне спецоперации.

На публикацию в этот же день отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, данные о о том, что украинские боевики убили раненого российского пленного, будут проверены и проанализированы. Он подчеркнул, что Москва также потребует и от международных организаций, имеющих своих представителей на украинской стороне, провести верификацию опубликованной информации.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, сообщил, что проведёт расследование по фактам из СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного.