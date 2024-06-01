Анкара, 1 июня, 2024, 20:20 — ИА Регнум. В Турции могут рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если граница страны будет в безопасности, заявил 1 июня министр обороны Турции Яшар Гюлер.

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«Мы готовы оказать всевозможную поддержку в том, что касается принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки в Сирии. Только после того как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы в случае необходимости рассмотрим вопрос о выводе войск», — процитировал слова главы оборонного ведомства турецкий телеканал TRT Haber.

Планируемые 11 июня муниципальные выборы на контролируемых курдской автономной администрацией территориях Сирии министр обороны назвал неприемлемыми. Он добавил, что они угрожают безопасности региона.

В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. На них обсудили пути разрешения вопроса о положении сирийских беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирийской Арабской Республики. В том же месяце в минобороны Турции сообщили о продолжении диалога с Сирией. В ведомстве выразили надежду, что выработанные идеи позволят внести серьёзный вклад в обеспечение в регионе и Сирии мира и стабильности.

В декабре 2023 года в ООН отметили, что решить сирийский конфликт поможет вывод из Сирии Вооружённых сил США и Турции, а также урегулирование вопроса с курдскими формированиями. Новый подход требовался от оппозиции и правительства Сирийской Арабской Республики для решения конфликта, который сегодня «оказался замороженным», отмечали в ведомстве.

Однако 12 января 2024 года стало известно, что турецкая авиация начала наносить удары по объектам в Сирии и на севере Ирака после гибели девяти турецких военнослужащих из-за атаки представителей Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкара объявила, что в ходе своей воздушной операции в указанных республиках уничтожила 24 цели этой курдской группировки.