Москва, 3 июля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Россия приветствует готовность турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к диалогу с Сирией, так как процесс налаживания мира в этой стране действительно важен. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Baderkhan Ahmad/AP/ТАСС

«Мы приветствуем процесс налаживания мира в Сирии. Россия прилагает к этому очень много усилий. И можем только приветствовать контакты с сопредельными государствами, которые позволят этому процессу дальше успешно развиваться», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин и Эрдоган, скорее всего, обсудят обстановку в Сирии на одной из предстоящих встреч.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля во время брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные переговоры Сирии и Турции в Багдаде.

Ранее стало известно, что военные делегации от Турции и Сирии провели переговоры на сирийской авиабазе «Хмеймим», находящейся в ведении РФ. Благодаря состоявшемуся мероприятию диалог между Турцией и Сирией возобновился. До этого он был заморожен в течение долгого времени.

Также глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что президент Турции планирует провести переговоры с российским лидеромВладимиром Путиным в ходе июльского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.