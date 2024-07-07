Воронеж, 7 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В связи с чрезвычайной ситуацией в Подгоренском районе Воронежской области власти перевезли около 50 человек в пункты временного размещения (ПВР), сообщил 7 июля глава региона Александр Гусев.

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«Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трёх населённых пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, часть жителей предпочли поехать к родственникам, остальных отвезли в пункт временного содержания — в Подгоренскую школу.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 июля Гусев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области. Один из них упал в Подгоренском районе, после чего вспыхнул пожар на одном из складов. Началась детонация взрывоопасных объектов.

В границах населённого пункта Подгоренского района был введён режим ЧС. В районе продолжаются взрывы, в результате одного из них вспыхнула хозяйственная постройка возле жилого дома. Огонь потушили, пострадавших нет.

В населённом пункте перекрыли дорогу, жителей эвакуируют в пункты временного размещения.