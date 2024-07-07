Воронеж, 7 июля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели на юго-западе Воронежской области после ЧП с украинским беспилотником, там продолжается детонация взрывоопасных объектов. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил 7 июля в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Ввели режим ЧС в границах населённого пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА», — написал Гусев.

Он отметил, что в районе продолжаются взрывы, в результате одного из них вспыхнула хозяйственная постройка возле жилого дома. Огонь потушили, пострадавших нет.

В населённом пункте перекрыли дорогу, жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, минувшей ночью система ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников в Воронежской области. В Подгоренском районе после падения одного из них вспыхнул пожар, начались взрывы. Ранее Гусев сообщил, что при необходимости в районе начнут эвакуацию, население инструктируют для обеспечения безопасности.