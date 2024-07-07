Париж, 7 июля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Российские борцы приняли правильное решение, отклонив приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в Играх в Париже, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети в X.

«Браво тем российским спортсменам, которые отказались принять несправедливый маскарад вокруг обязательств по участию в Олимпийских играх без своего флага и гимна», — написал он.

Филиппо назвал бойкот российских спортсменов хорошим ответом на политизацию Олимпийский игр.

Днём ранее Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались от выступления на Олимпийских играх в Париже. В заявлении сказано, что спортсмены и тренеры сборных команд РФ по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, которая не принимаем неспортивный принцип отбора.

15 июня МОК опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. В соревнованиях по борьбе разрешили участвовать Начыну Монгушу, Шамилю Мамедову, Арслану Багаеву, Абдулле Курбанову, Наталье Малышевой, Веронике Чумиковой, Алине Касабиевой и Елизавете Петляковой. В их числе также два представителя греко‑римской борьбы: Алан Остаев и Магомед Муртазалиев.