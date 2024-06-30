Курск, 30 июня, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи 30 июня уничтожили в небе над шестью регионами Российской Федерации 36 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что средства ПВО уничтожили вражеские беспилотники в небе над Курской (15 БПЛА), Липецкой (9 БПЛА), Воронежской (4 БПЛА), Брянской (4 БПЛА), Орловской (2 БПЛА) и Белгородской (2 БПЛА) областями.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что средства ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА в промышленной зоне Липецка, уничтожив девять воздушных целей. По его словам, пострадавших нет. В результате падения фрагментов одного из беспилотников повреждена крыша жилого дома в частном секторе.

В ночь на 30 июня два дрона-камикадзе ВСУ атаковали многоквартирный дом в Грайвороне в Белгородской области. В результате террористической атаки, как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждены остекления двух квартир и один автомобиль.

Четыре БПЛА в Брянской области сбили над Трубчевским районом, никто не пострадал, повреждений не выявлено, сообщил глава региона Александр Богомаз.