Воронеж, 25 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели на территории Ольховатского района в Воронежской области после детонации взрывоопасных объектов, сообщил 25 июня губернатор Александр Гусев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем», — написал он в Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. Как заявил губернатор, никто из жителей района не пострадал.

Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода. Жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района призвали не поддаваться панике и временно не покидать свои дома без необходимости.

Для обеспечения безопасности жителей власти скорректировали работу детских садов и оздоровительных лагерей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая мирная жительница Авдеевки получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета.

В сентябре 2023 года жителей Крыма предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов. Объекты уничтожили в трёх населённых пунктах. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.