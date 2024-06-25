Режим ЧС ввели на юго-западе Воронежской области после детонации объектов
Режим ЧС ввели в Ольховатском районе после детонации взрывоопасных объектов
Воронеж, 25 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели на территории Ольховатского района в Воронежской области после детонации взрывоопасных объектов, сообщил 25 июня губернатор Александр Гусев.
«Ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем», — написал он в Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. Как заявил губернатор, никто из жителей района не пострадал.
Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода. Жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района призвали не поддаваться панике и временно не покидать свои дома без необходимости.
Для обеспечения безопасности жителей власти скорректировали работу детских садов и оздоровительных лагерей.
Как сообщало ИА Регнум, 5 мая мирная жительница Авдеевки получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета.
В сентябре 2023 года жителей Крыма предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов. Объекты уничтожили в трёх населённых пунктах. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.