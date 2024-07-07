Вашингтон, 7 июля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. В Вашингтоне в преддверии саммита НАТО в большом зале пресвитерианской церкви прошла акция протеста, участники которой призвали полностью упразднить альянс и закрыть американские военные базы в странах по всему миру.

Geoff Livingston Протест в Вашингтоне

Участники пришли на акцию с плакатами. Они потребовали дать сопротивление НАТО, остановить империализм США и положить конец войне, поддерживаемой альянсом. Протестующие призвали к закрытию баз США, а также к выводу американских военных из Африки, Азии и Латинской Америки.

Выступающие на акции главы гражданских групп активистов из разных штатов предлагали прекратить военное сотрудничество Америки с Филиппинами, а также поставки оружия США Израилю.

Как сообщало ИА Регнум, акция в поддержку Палестины состоялась 1 мая в центре Вашингтона, в ней приняли участие десятки демонстрантов.

Сотрудники полиции задержали в Нью-Йорке студентов Колумбийского университета, вышедших на акцию протеста с пропалестинскими лозунгами. Демонстранты выступили против политики США по поддержке действий Израиля в секторе Газа.

Жители Окинавы вышли на митинг против случаев предполагаемого сексуального насилия со стороны военнослужащих США, дислоцированных на острове.