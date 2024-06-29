Токио, 29 июня, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Жители Окинавы вышли на митинг против случаев предполагаемого сексуального насилия со стороны военнослужащих США, дислоцированных на острове. Об этом сообщила телерадиокомпания NHK.

Lance Cpl. Ujian Gosun/Global Look Press

Перед авиабазой Военно-Воздушных сил США Кадэна собралось около сотни человек. Собравшиеся выразили протест действиям американских военных.

«Мы не можем молчать, когда такие инциденты и преступления происходят так часто», ― заявили протестующие.

На этой неделе стало известно о двух инцидентах, связанных с военнослужащими США на Окинаве.

В одном случае военнослужащего ВВС обвинили в похищении 16-летней девушки и насилии над ней в декабре прошлого года. Другого морского пехотинца обвинили в попытке изнасилования женщины в мае.

В обоих ситуациях центральные власти и американское командование не поставили в известность префектуру Окинава об этих инцидентах.

В тот же день правительство Японии заявило протест посольству США в Токио в связи со случаями сексуального насилия с участием американских военнослужащих. Заместитель министра иностранных дел Масатака Окано потребовал от посла США в Японии Рама Эмануэля дисциплинарных и превентивных мер.

Жители Окинавы и губернатор острова Дэнни Тамаки уже давно жалуются на несчастные случаи и преступления, связанные с военными базами США, выражают гнев по поводу предполагаемого преступления и отсутствия должного расследования.

Массовые протесты против усиленного присутствия американских войск на Окинаве прошли в 1995 году. Их вызвало дело о громком изнасиловании 12-летней девочки тремя военнослужащими США. Это привело к соглашению 1996 года между Токио и Вашингтоном о закрытии ключевой авиабазы США.

Как сообщало ИА Регнум, ещё одно преступление с участием американских военных зафиксировали в апреле 2016 года. 32-летнего гражданина США Шинзато Кеннета Франклина обвинили в убийстве и попытке спрятать труп 20-летней местной жительницы Рины Симабукуро. После этого перед военной базой США Кадэна на японском острове Окинава прошла акция протеста. Участники митинга заявили, что такие случаи будут повторяться до тех пор, пока существует военная база США.

Окинава занимает 0,6% территории Японии, но при этом на неё приходится более 70% общей площади находящихся в стране американских военных объектов. Префектура оставалась под управлением США до 1972 года, даже после того, как Япония восстановила суверенитет в 1952 году после капитуляции во Второй мировой войне.