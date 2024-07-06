Белгород, 6 июля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. В Белгородской области за вечер 6 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Боевики киевского режима пытались атаковать объекты на территории региона в период времени с 21:15 до 23:20. Все их попытки были пресечены, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, продолжают обновляться данные о последствиях обстрелов 7 июля киевскими боевиками населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Число раненных мирных жителей в результате атак ВСУ в ДНР увеличилось до 20.

Утром 6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино вновь подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого пострадал мирный житель, различные повреждения получили дома, автомобили, здания социального объекта и промышленного предприятия.