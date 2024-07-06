Донецк, 6 июля, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Продолжают обновляться данные о последствиях обстрелов 7 июля киевскими боевиками населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Число раненных мирных жителей в результате атак ВСУ в ДНР увеличилось до 20. Об этом в Telegram-канале написал глава республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее было известно о 13 пострадавших. К 22:50 мск подтвердилась информация уже о 20 раненых жителях ДНР.

Как передавало ИА Регнум, в Горловке Донецкой Народной Республики увеличилось до девяти число мирных жителей, которые получили ранения при обстреле ВСУ. Об этом 6 июля сообщил мэр города Иван Приходько.

В донецкой Горловке пожарные МЧС РФ 6 июля тушили возгорания в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города украинскими боевиками. По информации ведомства, во время ликвидации огня ВСУ совершили второй обстрел, в результате которого пострадали четыре сотрудника МЧС.