Николаев, Украина, 6 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Российские военные ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области, взрывом повредило самолёт, сообщил 6 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Ракетный удар произошёл 5 июля днём, информировал он. По словам местных жителей, на которых ссылается Лебедев, по направлению к Мартыновскому аэродрому раздались два громких взрыва. При этом, уточнил подпольщик, незадолго до взрыва на аэродроме сел самолет.

«Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило. Самое интересное в этой истории то, что за нашей ракетой полетела ракета ПВО и да, прилетела на аэродром», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля Минобороны РФ информировало, что в Днепропетровской области расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС России одним ударом уничтожил украинский истребитель МиГ-29. Ракетный залп был нанесён по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево.

Днём ранее Министерство обороны показало кадры уничтожения российским расчётом «Искандера» украинского вертолёта Ми-24, автомобилей инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава.

Кроме того, 2 июля расчёты «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.