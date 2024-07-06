Лондон, 6 июля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что остановит реализацию плана по депортации нелегальных мигрантов в Руанду.

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«Схема по Руанде была мертва и похоронена ещё до своего начала. Она никогда не была сдерживающим фактором», — сказал британский премьер на пресс-конференции 6 июля.

Стармер также назвал план по депортации «проблемой, которую унаследовали лейбористы».

Как передавало ИА Регнум, решение о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду власти приняли летом 2022 года. Так, люди, которые добирались до Великобритании через безопасные третьи страны, в частности Польшу и Францию, могли попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Отмечалось, что подобная судьба могла коснуться и украинских беженцев.

Вместе с тем ряд депутатов в Великобритании выступили за ужесточение закона о депортации мигрантов, отказываясь поддерживать существующий проект документа, что привело к расколу. В январе они потребовали инициировать вотум недоверия премьер-министру Риши Сунаку.

3 апреля Сунак пригрозил выходом Британии из состава Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) ради приостановки потока нелегальных мигрантов. Он отметил, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем членство в каком-либо иностранном суде.

4 июля в Великобритании состоялись выборы в палату общин — нижнюю палату парламента, по итогам которых Лейбористская партия одержала уверенную победу. Лейбористы обеспечили себе 412 из 650 мест в парламенте. Проигравшая им Консервативная партия находилась у власти последние 14 лет.

Король Великобритании Карл III 5 июля в ходе аудиенции в Букингемском дворце принял отставку премьер-министра Риши Сунака, которого сменил Кир Стармер.